Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 13:07

ФРГ и Франция подписали Ахенской договор о расширении партнерства

ФРГ и Франция подписали Ахенской договор о расширении партнерства - Фото
Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель (фото - EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали договор о расширении сотрудничества

Реклама
Реклама

Через 56 лет после подписания Елисейского договора - первого договора о дружбе между Германией и Францией - канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон скрепили подписями новый договор о расширении двустороннего сотрудничества. Как сообщает Deutsche Welle, церемония подписания состоялась сегодня, 22 января.

Подписи под документом поставили также министры иностранных дел двух стран.

Реклама

Стороны согласовали углубление сотрудничества почти в 15 сферах.

В случае вооруженной агрессии ФРГ и Франция обязуются оказывать друг другу любую возможную помощь и поддержку, включая военную. Для координации действий в сфере безопасности создается Германо-французский совет обороны и безопасности, который будет регулярно проводить встречи на высшем уровне.

В рамках Ахенского договора Франция и ФРГ обязуются расширять сотрудничество в сфере европейской и внутренней политики, в том числе для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Приоритетом совместной дипломатии объявлена борьба за прием Германии в Совет безопасности ООН в качестве полноправного члена. Запланировано также углубление сотрудничества в сферах экономики, образования, охраны природы, социального обеспечения и ряде других.

Елисейский договор в 1963 году подписали канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Елисейский договор, Ахенский договор, ангела меркель, эмманюэль макрон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 