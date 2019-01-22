ФРГ и Франция подписали Ахенской договор о расширении партнерства

Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель (фото - EPA)

Через 56 лет после подписания Елисейского договора - первого договора о дружбе между Германией и Францией - канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон скрепили подписями новый договор о расширении двустороннего сотрудничества. Как сообщает Deutsche Welle, церемония подписания состоялась сегодня, 22 января.

Подписи под документом поставили также министры иностранных дел двух стран.

Реклама

Стороны согласовали углубление сотрудничества почти в 15 сферах.

В случае вооруженной агрессии ФРГ и Франция обязуются оказывать друг другу любую возможную помощь и поддержку, включая военную. Для координации действий в сфере безопасности создается Германо-французский совет обороны и безопасности, который будет регулярно проводить встречи на высшем уровне.

В рамках Ахенского договора Франция и ФРГ обязуются расширять сотрудничество в сфере европейской и внутренней политики, в том числе для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Приоритетом совместной дипломатии объявлена борьба за прием Германии в Совет безопасности ООН в качестве полноправного члена. Запланировано также углубление сотрудничества в сферах экономики, образования, охраны природы, социального обеспечения и ряде других.

Елисейский договор в 1963 году подписали канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль.