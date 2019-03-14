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14.03.2019, 09:16

Генерал армии США: Россия может прибегнуть к ядерному оружию

Генерал армии США: Россия может прибегнуть к ядерному оружию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Кертис Скапаротти отметил, что "Россия раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями"

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Российские военные стратеги серьезно изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах. Об этом заявил глава Европейского командования США Кертис Скапаротти, который также является верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе, сообщает Голос Америки.

"Я думаю, что это часть российской доктрины и их способа ведения войны, если хотите", - сказал Скапаротти.

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Издание отмечает, что своим заявлением он опроверг предположения, что Россия разрабатывает подобное вооружение исключительно для того, чтобы вызвать тревогу у Пентагона, который планирует модернизировать ядерные силы США с учетом новых угроз.

Представители Пентагона считают, что Россия, которая не может конкурировать с американскими военными в длительном конфликте с применением обычных видов оружия, раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого", - заявил генерал армии США законодателям.

По словам Скапаротти,  российские запасы нестратегического ядерного оружия вызывают озабоченность. "Поскольку они поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта", – подчеркнул он.

5 марта 2019 года Скапаротти заявлял, что будет рекомендовать предоставление Украине новых типов оружия.

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Теги: Россия, ядерное оружие, Кертис Скапаротти
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