Генсек НАТО высказался о размещении ядерного оружия в Европе

Столтенгберг Йенс Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Разработка и размещение новой российской ракеты SSC-8 - проблема, угроза и вызов, считает Столтенберг

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Североатлантический альянс не намерен увеличивать количество ядерного оружия в Европе в ответ на новую ракетную программу России. Об этом заявил 24 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

"Мы не хотим новой холодной войны, - заявил генсек НАТО. - Мы не хотим новой гонки вооружений".

В то же время Столтенберг высказался за необходимость анализа всех потенциальных осложнений, которые новая российская ракетная программа может принести для поддержания безопасности стран НАТО.

Комментируя решение о выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, генсек Альянса признал, что не все члены НАТО поддерживают это решение.

В то же время Столтенберг отметил, что поведение России, а именно, разработка и размещение новой ракеты SSC-8 (русское название системы 9М729) является проблемой, угрозой и вызовом. По словам генсека Альянса, страны-члены НАТО на уровне послов обсудят ситуацию вокруг РСМД. Такая встреча может состояться уже 25 октября.

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21 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года, который запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.