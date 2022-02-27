Генштаб о ситуации на фронте: россияне сажают на бронетехнику женщин и детей

Российские оккупанты используют женщин и детей как "живой щит" и применяют запрещенные методы ведения войны. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Использование женщин и детей как щита заметили в направлении Макаров-Киев, говорят в Генштабе. Также оккупанты захватывают социальные здания, переодеваются в форму украинских силовиков и спасателей, используют машины медиков. Также россияне занимают помещения детских лагерей и школ. Артиллерию и ракетные системы устанавливают среди гражданских построек. Это запрещено Международным гуманитарным правом.

Что известно о ситуации на фронте

В Беларуси враг продолжает накапливать авиацию, говорят в Генштабе. Сейчас на аэродромах страны сосредоточено 50 самолетов, 10 вертолетов, два транспортных Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортники в направлении Украины. Часть подразделений Беларуси – в боевой готовности.

При этом враг деморализован. В Черниговской области российские срочники готовы складывать оружие и сдаваться в плен. На 18:00 уничтожено 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 бронированных машин, 60 цистерн, 50 пушек, 4 БМ-21 "Град", два БПЛА, два корабля/катера и один ЗРК "Бук".

Александр Мясищев

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