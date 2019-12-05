Германия: активисты извинились за памятник с "прахом Холокоста"

"Прах жертв Холокоста" был установлен прямо перед зданием парламента (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Арт-активисты из коллектива Центр политической красоты (ZPS) в Германии принесли извинения за инсталляцию, посвященную Холокосту, в которой якобы использовался "прах жертв". Об этом сообщает DW.

Инсталляция в виде колонны была установлена перед парламентом Германии в понедельник, 2 декабря, в качестве предупреждения канцлеру Ангеле Меркель об опасности сотрудничества с ультраправыми партиями. В колонне находились образцы почвы якобы из мест, где нацисты совершали массовые убийства.

Извинения были принесены после общественных протестов, в том числе еврейских организаций. "Мы хотели бы извиниться, особенно перед еврейскими общинами или людьми, которые считают, что наша работа потревожила память мертвых", - говорится в заявлении. Мероприятие памяти, запланированное на 7 декабря, было отменено, ZPS ждет предложений о том, в каком месте лучше всего захоронить содержимое колонны.

Группа таким образом выразила опасения, что партия ХДС может в будущем сотрудничать с крайне правой партией Альтернатива для Германии, которая в настоящее время является третьей по величине в парламенте.

В 2019 году в Германии уменьшилось количество поданных заявлений на получение убежища , и по итогам года ожидается, что их будет меньше прошлогоднего показателя.

Читайте также: Среди переживших Холокост провели конкурс красоты - видео