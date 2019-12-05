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Германия: активисты извинились за памятник с "прахом Холокоста"

Германия: активисты извинились за памятник с "прахом Холокоста" - Фото
"Прах жертв Холокоста" был установлен прямо перед зданием парламента (Фото: Clemens Bilan/EPA)
05.12.2019, 17:42

Своей инсталляцией арт-активисты высказали опасение, что партия Меркель будет сотрудничать с праворадикалами

Арт-активисты из коллектива Центр политической красоты (ZPS) в Германии принесли извинения за инсталляцию, посвященную Холокосту, в которой якобы использовался "прах жертв". Об этом сообщает DW.

Инсталляция в виде колонны была установлена перед парламентом Германии в понедельник, 2 декабря, в качестве предупреждения канцлеру Ангеле Меркель об опасности сотрудничества с ультраправыми партиями. В колонне находились образцы почвы якобы из мест, где нацисты совершали массовые убийства.

Извинения были принесены после общественных протестов, в том числе еврейских организаций. "Мы хотели бы извиниться, особенно перед еврейскими общинами или людьми, которые считают, что наша работа потревожила память мертвых", - говорится в заявлении. Мероприятие памяти, запланированное на 7 декабря, было отменено, ZPS ждет предложений о том, в каком месте лучше всего захоронить содержимое колонны.

Группа таким образом выразила опасения, что партия ХДС может в будущем сотрудничать с крайне правой партией Альтернатива для Германии, которая в настоящее время является третьей по величине в парламенте.

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