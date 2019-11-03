Мигранты. В Германии уменьшается число просителей убежища

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В 2019 году в Германии уменьшилось количество поданных заявлений на получение убежища, и по итогам года ожидается, что их будет меньше прошлогоднего показателя. Об этом заявил председатель Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) Ганс-Екгард Зоммер, передает Deutsche Welle.

По словам чиновника, на данный момент его ведомство получило около 110 тыс. новых заявлений.

"Я ожидаю, что до конца года мы получим от 140 до 145 тысяч - то есть чуть меньше, чем в 2018 году", - заявил Зоммер.

Отмечается, что в прошлом году в Германии было зафиксировано около 160 тыс. заявлений на получение убежища. Эта цифра уже несколько лет подряд постоянно уменьшается после того, как достигла пика во время так называемого кризиса беженцев в 2015 году.

С тех пор Германия сделала более жестким свое миграционное законодательство, предоставив полиции и миграционным службам больше полномочий для депортации искателей убежища, которые получили отказ. Отмечается, что несмотря на это, в прошлом году Германия не смогла выслать половину мигрантов, подлежащих депортации.

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