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Грузовик с 39 трупами. Жертвы оказались гражданами Вьетнама

Грузовик с 39 трупами. Жертвы оказались гражданами Вьетнама - Фото
Грузовик в графстве Эссекс, в котором нашли тела (Фото: EPA)
02.11.2019, 11:53

Первоначально сообщалось, что люди, тела которых обнаружили в авторефрижераторе, были гражданами Китая

Все 39 человек, которые были найдены мертвыми в авторефрижераторе в графстве Эссекс к северо-востоку от Лондона, являются гражданами Вьетнама, а не Китая. Об этом сообщила британская полиция, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении новые данные, передает Deutsche Welle.

"В настоящее время мы полагаем, что все жертвы - вьетнамские граждане, поэтому мы находимся в контакте с правительством Вьетнама", - отметил начальник полиции Эссекса Тим Смит 1 ноября.

Первоначально полиция считала, что все погибшие - китайцы. "Мы поддерживаем прямой контакт с целым рядом семей во Вьетнаме и Великобритании и мы полагаем, что уже установили несколько семей, членами которых были некоторые из погибших", - добавил Смит.

По сообщениям вьетнамских СМИ, не менее 28 вьетнамских семей из двух центральных провинций страны сообщили в полицию о пропаже родственников. Во Вьетнаме в рамках расследования этого дела уже задержаны несколько человек. Еще ранее правоохранительные органы Вьетнама задержали ряд других лиц по подозрению в незаконной перевозке людей в США и на Тайвань.

Суд установит, был ли 25-летний Морис Робинсон причастен к 39 случаям непредумышленного убийства, заговору с целью торговли людьми, заговору с целью содействия незаконной иммиграции, а также отмыванию денег.

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