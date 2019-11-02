Грузовик с 39 трупами. Жертвы оказались гражданами Вьетнама

Грузовик в графстве Эссекс, в котором нашли тела (Фото: EPA)

Все 39 человек, которые были найдены мертвыми в авторефрижераторе в графстве Эссекс к северо-востоку от Лондона, являются гражданами Вьетнама, а не Китая. Об этом сообщила британская полиция, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении новые данные, передает Deutsche Welle.

"В настоящее время мы полагаем, что все жертвы - вьетнамские граждане, поэтому мы находимся в контакте с правительством Вьетнама", - отметил начальник полиции Эссекса Тим Смит 1 ноября.

Первоначально полиция считала, что все погибшие - китайцы. "Мы поддерживаем прямой контакт с целым рядом семей во Вьетнаме и Великобритании и мы полагаем, что уже установили несколько семей, членами которых были некоторые из погибших", - добавил Смит.

По сообщениям вьетнамских СМИ, не менее 28 вьетнамских семей из двух центральных провинций страны сообщили в полицию о пропаже родственников. Во Вьетнаме в рамках расследования этого дела уже задержаны несколько человек. Еще ранее правоохранительные органы Вьетнама задержали ряд других лиц по подозрению в незаконной перевозке людей в США и на Тайвань.

Суд установит, был ли 25-летний Морис Робинсон причастен к 39 случаям непредумышленного убийства, заговору с целью торговли людьми, заговору с целью содействия незаконной иммиграции, а также отмыванию денег.

23 октября полиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона. Ранее сообщалось, что все они были гражданами Китая.

Помимо Робинсона, были задержаны еще двое подозреваемых.

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