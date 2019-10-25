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39 тел в грузовике. Задержаны еще двое подозреваемых

39 тел в грузовике. Задержаны еще двое подозреваемых - Фото
Грузовик в графстве Эссекс, в котором нашли тела (Фото: EPA)
25.10.2019, 16:50

Это 38-летний мужчина и 38-летняя женщина

В Великобритании полиция задержала еще двух подозреваемых по делу о грузовике с телами 39 погибших мигрантов. Об этом сообщает Sky News. 

В полиции назвали только пол и возраст арестованных: это 38-летний мужчина и 38-летняя женщина из города Уоррингтон в графстве Чешир. Как они связаны с грузовиком, в сообщении не уточняется.

Эти аресты произошли на фоне подготовки к вскрытиям тел жертв, которые начнутся уже сегодня. Отмечается, что по меньшей мере 11 трупов, найденных в промышленном парке Уотерглейд, уже доставлены в больницу Брумсфилд в Челмсфорде,  к концу недели планируется перестить все тела.

  • 23 октября полиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона. Все они были гражданами Китая.
  • По словам правоохранителей, 25-летний водитель был арестован по подозрению в убийстве. По данным СМИ, это 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.
  • 25 октября выяснилось, что грузовик был арендован в офисе компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии.

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