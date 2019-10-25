39 тел в грузовике. Задержаны еще двое подозреваемых

В Великобритании полиция задержала еще двух подозреваемых по делу о грузовике с телами 39 погибших мигрантов. Об этом сообщает Sky News.
В полиции назвали только пол и возраст арестованных: это 38-летний мужчина и 38-летняя женщина из города Уоррингтон в графстве Чешир. Как они связаны с грузовиком, в сообщении не уточняется.
Эти аресты произошли на фоне подготовки к вскрытиям тел жертв, которые начнутся уже сегодня. Отмечается, что по меньшей мере 11 трупов, найденных в промышленном парке Уотерглейд, уже доставлены в больницу Брумсфилд в Челмсфорде, к концу недели планируется перестить все тела.
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