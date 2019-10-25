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39 тел в грузовике. Выяснилось, какой компании принадлежит фургон

39 тел в грузовике. Выяснилось, какой компании принадлежит фургон - Фото
Фото: EPA
25.10.2019, 10:50

Полиция установила владельца грузовика

Трейлер, в котором нашли тела 39 граждан Китая, был арендован в офисе компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии. Об этом сообщает ирландский телеканал RTE.

"Представитель Global Trailer Rentals Ltd (GTR) подтвердил, что компании принадлежит рефрижераторный трейлер, в котором были найдены 39 тел в Эссексе. GTR базируется в Дублине, также имеет офисы в графствах Лаут и Монахан", - говорится в сообщении.

По словам представителя компании, грузовик арендовали 15 октября в графстве Монахан за 275 евро в неделю до возвращения арендодателю.

Трейлеры, принадлежащие Global Trailer Rentals, оснащены GPS-трекерами. 

GTR заявила, что предоставит данные из своей системы отслеживания полиции. 

Директора компании заявили, что они шокированы ситуацией и выразили свои соболезнования родным и близким погибших.

  • 23 октября полиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона.
  • По словам правоохранителей, 25-летний водитель был арестован по подозрению в убийстве. По данным СМИ, это 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон. 

Читайте также: В британской полиции рассказали детали о 39 телах в трейлере

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грузовик Global Trailer Rentals 39 тел
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