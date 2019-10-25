39 тел в грузовике. Выяснилось, какой компании принадлежит фургон

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Трейлер, в котором нашли тела 39 граждан Китая, был арендован в офисе компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии. Об этом сообщает ирландский телеканал RTE.

"Представитель Global Trailer Rentals Ltd (GTR) подтвердил, что компании принадлежит рефрижераторный трейлер, в котором были найдены 39 тел в Эссексе. GTR базируется в Дублине, также имеет офисы в графствах Лаут и Монахан", - говорится в сообщении.

По словам представителя компании, грузовик арендовали 15 октября в графстве Монахан за 275 евро в неделю до возвращения арендодателю.

Трейлеры, принадлежащие Global Trailer Rentals, оснащены GPS-трекерами.

GTR заявила, что предоставит данные из своей системы отслеживания полиции.

Директора компании заявили, что они шокированы ситуацией и выразили свои соболезнования родным и близким погибших.

23 октября п олиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона.

По словам правоохранителей, 25-летний водитель был арестован по подозрению в убийстве. По данным СМИ, это 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

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