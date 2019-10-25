39 тел в грузовике. Выяснилось, какой компании принадлежит фургон

Трейлер, в котором нашли тела 39 граждан Китая, был арендован в офисе компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии. Об этом сообщает ирландский телеканал RTE.
"Представитель Global Trailer Rentals Ltd (GTR) подтвердил, что компании принадлежит рефрижераторный трейлер, в котором были найдены 39 тел в Эссексе. GTR базируется в Дублине, также имеет офисы в графствах Лаут и Монахан", - говорится в сообщении.
По словам представителя компании, грузовик арендовали 15 октября в графстве Монахан за 275 евро в неделю до возвращения арендодателю.
Трейлеры, принадлежащие Global Trailer Rentals, оснащены GPS-трекерами.
GTR заявила, что предоставит данные из своей системы отслеживания полиции.
Директора компании заявили, что они шокированы ситуацией и выразили свои соболезнования родным и близким погибших.
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