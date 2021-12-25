Качиньский: Германия хочет построить "четвертый рейх" на основе Евросоюза
Целью нового немецкого правительства является "превращение Евросоюза в федерацию, управляемую Берлином". Внутри ЕС есть страны, которые "не в восторге от перспективы построения четвертого немецкого рейха", такое мнение в интервью Gazeta Polska Codziennie выразил лидер партии Право и Справедливость и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.
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Он сказал, что "цель нового правительства Германии – превратить Евросоюз в федерацию, управляемую Берлином", что "лишит поляков права на самоопределение". Качиньский добавил, что в ЕС есть страны, которые "не в восторге от перспективы построения четвертого немецкого рейха на основе ЕС": "Этот термин не заслуживает осуждения, он не о Третьем Рейхе, а отсылка к Первому Рейху. Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление изменений".
"Если бы мы, как поляки, согласились на такое современное крепостное право, мы были бы унижены различными способами. А безумие энергетической трансформации без учета экономических и социальных издержек привело бы польские семьи к бедности в течение десятилетия. Принятие всех идей ЕС в этой сфере означало бы, что через несколько лет наши граждане станут беднее, чем сейчас", – считает Качиньский.
Отвечая на вопрос о недавнем решении Суда ЕС, который постановил, что национальные суды стран-членов не обязаны подчиняться решениям конституционных судов, нарушающим право ЕС, Качиньский сказал: "Это один из ключевых элементов строительства федерального ЕС под руководством Берлина. Суд ЕС играет в этом действии – он просто обеспечивает псевдоправовое алиби для такого рода узурпации. Мы пытаемся создать фронт против таких действий".
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