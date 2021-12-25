Качиньский: Германия хочет построить "четвертый рейх" на основе Евросоюза

Целью нового немецкого правительства является "превращение Евросоюза в федерацию, управляемую Берлином". Внутри ЕС есть страны, которые "не в восторге от перспективы построения четвертого немецкого рейха", такое мнение в интервью Gazeta Polska Codziennie выразил лидер партии Право и Справедливость и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что "цель нового правительства Германии – превратить Евросоюз в федерацию, управляемую Берлином", что "лишит поляков права на самоопределение". Качиньский добавил, что в ЕС есть страны, которые "не в восторге от перспективы построения четвертого немецкого рейха на основе ЕС": "Этот термин не заслуживает осуждения, он не о Третьем Рейхе, а отсылка к Первому Рейху. Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление изменений".

"Если бы мы, как поляки, согласились на такое современное крепостное право, мы были бы унижены различными способами. А безумие энергетической трансформации без учета экономических и социальных издержек привело бы польские семьи к бедности в течение десятилетия. Принятие всех идей ЕС в этой сфере означало бы, что через несколько лет наши граждане станут беднее, чем сейчас", – считает Качиньский.

Отвечая на вопрос о недавнем решении Суда ЕС, который постановил, что национальные суды стран-членов не обязаны подчиняться решениям конституционных судов, нарушающим право ЕС, Качиньский сказал: "Это один из ключевых элементов строительства федерального ЕС под руководством Берлина. Суд ЕС играет в этом действии – он просто обеспечивает псевдоправовое алиби для такого рода узурпации. Мы пытаемся создать фронт против таких действий".

В октябре Конституционный трибунал Польши установил приоритет польских законов над европейскими.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз даст "твердый ответ" на решение высшего суда Польши, оспаривающего верховенство права ЕС, и призовет Варшаву "соблюдать правила клуба".

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.