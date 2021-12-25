UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Качиньский: Германия хочет построить "четвертый рейх" на основе Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2021, 12:54
Качиньский: Германия хочет построить
Ярослав Качиньский

Целью нового немецкого правительства является "превращение Евросоюза в федерацию, управляемую Берлином". Внутри ЕС есть страны, которые "не в восторге от перспективы построения четвертого немецкого рейха", такое мнение в интервью Gazeta Polska Codziennie выразил лидер партии Право и Справедливость и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что "цель нового правительства Германии – превратить Евросоюз в федерацию, управляемую Берлином", что "лишит поляков права на самоопределение". Качиньский добавил, что в ЕС есть страны, которые "не в восторге от перспективы построения четвертого немецкого рейха на основе ЕС": "Этот термин не заслуживает осуждения, он не о Третьем Рейхе, а отсылка к Первому Рейху. Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление изменений".

"Если бы мы, как поляки, согласились на такое современное крепостное право, мы были бы унижены различными способами. А безумие энергетической трансформации без учета экономических и социальных издержек привело бы польские семьи к бедности в течение десятилетия. Принятие всех идей ЕС в этой сфере означало бы, что через несколько лет наши граждане станут беднее, чем сейчас", – считает Качиньский.

Отвечая на вопрос о недавнем решении Суда ЕС, который постановил, что национальные суды стран-членов не обязаны подчиняться решениям конституционных судов, нарушающим право ЕС, Качиньский сказал: "Это один из ключевых элементов строительства федерального ЕС под руководством Берлина. Суд ЕС играет в этом действии – он просто обеспечивает псевдоправовое алиби для такого рода узурпации. Мы пытаемся создать фронт против таких действий". 

  • В октябре Конституционный трибунал Польши установил приоритет польских законов над европейскими.
  • Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз даст "твердый ответ" на решение высшего суда Польши, оспаривающего верховенство права ЕС, и призовет Варшаву "соблюдать правила клуба".
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ярослав качиньский четвертый рейх
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 