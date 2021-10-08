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Суд в Варшаве установил приоритет законов Польши над европейскими. В Евросоюзе не согласны

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 00:03
Суд в Варшаве установил приоритет законов Польши над европейскими. В Евросоюзе не согласны - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Конституционный трибунал Польши вынес решение, что некоторые законы и судебные постановления Евросоюза противоречат основному закону Польши. В Еврокомиссии с этим не согласились. Об этом сообщает Associated Press и пресс-служба Еврокомисии.

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Польские судьи объявили, что членство Польши в Евросоюзе не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Польшей своего суверенитета ЕС. Трибунал постановил, что конституция Польши – высший закон этой страны, а любое международное соглашение или договор находятся в подчиненном к нему положении.

В AP отмечают, что Евросоюз не считает Конституционный трибунал Польши легитимным из-за влияния правящей в Польше партии Право и справедливость на назначение в него судей. Многие из судей трибунала являются сторонниками правительства, в том числе председатель – судья Юлия Пшилебска.

В Еврокомиссии заявили, что постановление Конституционного суда Польши вызывает серьезные опасения в отношении верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза.

В Комиссии напомнили основополагающие принципы правового порядка ЕС, а именно:

- право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения;

- все постановления Европейского суда обязательны для всех органов власти государств-членов, включая национальные суды.

"Мы подробно проанализируем решение Конституционного суда Польши и определимся с дальнейшими шагами. Комиссия без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с договорами для обеспечения единообразного применения и целостности законодательства Евросоюза", – говорится в заявлении ЕК.

Как отмечают в AP, с тех пор как в 2015 году к власти в Польше пришла партия Право и справедливость, она предприняла шаги по контролю над системой правосудия и судебной системой, в том числе поместила своих сторонников в орган по назначению судей, вынудила уйти в отставку некоторых судей Верховного суда и создала дисциплинарную палату с правом наказывать судей и прокуроров. Суд ЕС постановил, что дисциплинарная палата была незаконной, и приказал закрыть ее, чего не произошло.

Политика Польши в области права и судебной системы привела к конфликтам с Европейской комиссией, включая отсутствие решения о выплате стране миллиардов евро из фонда ЕС для восстановления после пандемии.

Правительство Польши настаивает на том, что система правосудия и судебная система являются исключительной прерогативой стран-членов ЕС, а не Евросоюза, и проигнорировало ряд постановлений суда ЕС.

  • 23 сентября в Польше Свентокшиское воеводство решило отказаться от статуса "зоны, свободной от ЛГБТ".

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Наталия Медведева
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польша еврокомиссия
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