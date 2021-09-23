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Польское воеводство отказалось от статуса "зоны, свободной от ЛГБТ"

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 19:58
Польское воеводство отказалось от статуса
Фото: EPA

В Польше Свентокшиское воеводство решило отказаться от статуса "зоны, свободной от ЛГБТ". Об этом сообщает Gazeta Prawna.

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Члены парламента Свентокшиского воеводства в городе Кельце приняли резолюцию об уважении многовековых традиций и культуры Польши, а также о равенстве и справедливом обращении. Одновременно с этим была отменена позиция "против идеологии ЛГБТ".

Такое решение власть воеводства приняла после отказа Евросоюза продолжить финансирование региона по программе REACT-EU из фондов поддержки экономического развития.

Маршал воеводства Анджей Бентковский сообщил, что после принятия 19 июня 2019 года резолюции о "противодействии идеологии ЛГБТ" в Еврокомиссия заявили, что признание территорий, рабочих мест или услуг "свободными от ЛГБТ", противоречит ценностям, изложенным во второй статье соглашения о Европейском союзе.

Деньги, которые воеводство ожидало получить в рамках программы REACT-EU, планировалось пустить на оплату вывода из эксплуатации угольных котельных двух крупнейших больниц региона – Свентокшиского онкологического центра и Областной комплексной больницы, которые подключат к тепловой сети.

В сентябре польские региональные парламенты, объявившие себя "зонами, свободными от ЛГБТ", получили письма от Еврокомиссии с требованием объяснений. В письмах подчеркивалось большое значение этого объяснения для распределения средств из бюджета ЕС.

"Действия ваших региональных властей, которые приняли декларации, резолюции или постановления, описывающие ЛГБТ-сообщество как "идеологию" и объявляющие ваши районы недружественными для ЛГБТ, ставят под сомнение вашу способность обеспечить соблюдение принципа недопустимости дискриминации. Оно является предпосылкой для использования европейских фондов поддержки экономического развития", – говорилось в этих письмах.

  • В 2019 и 2020 годах пять региональных парламентов на юге и востоке Польши, одобрили ряд документов, направленных на борьбу с так называемой "идеологией ЛГБТ", которая рассматривалась как угроза для традиционной модели польской семьи. Подобные постановления были приняты более чем в 90 городах и районах Польши. По данным неправительственной организации Atlas Nienawiści, почти треть поляков оказалась на территориях, провозглашенных "зонами, свободными от ЛГБТ".
  • В марте 2021-го Европарламент объявил весь Европейский Союз "зоной свободы для ЛГБТ". Символическая резолюция была принята в ответ на то, что местные власти в Польше стали называть свои территории "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ".

Наталия Медведева
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польша лгбт
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