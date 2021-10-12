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ЕС обещает Польше "твердый ответ" на решение ее Конституционного трибунала

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 22:00
ЕС обещает Польше
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Европейский Союз даст "твердый ответ" на решение высшего суда Польши, оспаривающего верховенство права ЕС, и призовет Варшаву "соблюдать правила клуба". Об этом сказал в Киеве, где проходит саммит Украина-ЕС, глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель в комментарии агентству Reuters.

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Он подтвердил обеспокоенность исполнительной власти Европейской комиссии по поводу решения, принятого на прошлой неделе в Польше, но не сказал, какие именно шаги она может предпринять против Варшавы.

Отвечая на вопрос, как ЕС отреагирует на решение Конституционного трибунала Польши, Боррель сказал, что "ответ будет твердым".

"Нужно прояснить: если вы являетесь членом клуба, вы должны соблюдать правила клуба. И самое важное правило клуба состоит в том, что европейские законы выше национальных", – сказал он.

Страны-члены ЕС должны признавать верховенство права Евросоюза, иначе блок не сможет "работать как союз", отметил Боррель.

Вадим Ребрина
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ЕС польша Жозеп Боррель
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