ЕС обещает Польше "твердый ответ" на решение ее Конституционного трибунала

Европейский Союз даст "твердый ответ" на решение высшего суда Польши, оспаривающего верховенство права ЕС, и призовет Варшаву "соблюдать правила клуба". Об этом сказал в Киеве, где проходит саммит Украина-ЕС, глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель в комментарии агентству Reuters.

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Он подтвердил обеспокоенность исполнительной власти Европейской комиссии по поводу решения, принятого на прошлой неделе в Польше, но не сказал, какие именно шаги она может предпринять против Варшавы.

Отвечая на вопрос, как ЕС отреагирует на решение Конституционного трибунала Польши, Боррель сказал, что "ответ будет твердым".

"Нужно прояснить: если вы являетесь членом клуба, вы должны соблюдать правила клуба. И самое важное правило клуба состоит в том, что европейские законы выше национальных", – сказал он.

Страны-члены ЕС должны признавать верховенство права Евросоюза, иначе блок не сможет "работать как союз", отметил Боррель.

7 октября Конституционный трибунал Польши решил, что некоторые законы и судебные постановления Евросоюза противоречат основному закону Польши. В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения.

Тысячи людей в Польше вышли на протесты против решения Конституционного трибунала, опасаясь выхода страны из ЕС.

Еврокомиссар заявила, что ЕС начнет рушиться, если не ответит на решение Конституционного суда Польши.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у Польши нет планов покидать Европейский Союз. Подобную ложь могли распространять оппозиционные политики, сказал он.

Вадим Ребрина

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