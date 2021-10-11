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В Польше прошли протесты против решения КС о независимости судебной системы страны от ЕС

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 06:50
В Польше прошли протесты против решения КС о независимости судебной системы страны от ЕС - Фото
Протесты в Польше (Фото – Albert Zawada, EPA)

Тысячи людей вышли в Польше на протест против решения Конституционного суда о приоритете польской конституции перед законодательством Евросоюза вечером 10 октября. Об этом сообщает DW.

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К протестам призвал бывший председатель Совета ЕС и экс-премьер Польши Дональд Туск. "Мы должны спасти Польшу, никто за нас этого не сделает. Мы встречаемся в это воскресенье в 18:00 на Замковой площади в Варшаве. Польша стоит наших обязательств, наше будущее того стоит!" – написал Туск в Twitter.

Туск обвинил правящую партию Право и справедливость в желании вывести Польшу из ЕС.

В Варшаве демонстранты на Замковой площади скандировали "Мы остаемся!" и "Мы – Европа!". Протесты прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и других городах.

Конституционный суд Польши счел некоторые положения законодательства ЕС противоречащими конституции страны. Такое решение разжигает конфликт между Польшей и Еврокомиссией, отмечают журналисты. Еврокомиссия критикует проводимую польским правительством судебную реформу и уже подала в Европейский суд несколько исков против Польши за нарушение принципа независимости судебной системы.

В Польше прошли протесты против решения КС о независимости судебной системы страны от ЕС
  • В июне 2021 года правящая партия Польши потеряла большинство в Сейме после выхода из фракции троих депутатов.
Денис Юдин
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