В Польше прошли протесты против решения КС о независимости судебной системы страны от ЕС

Тысячи людей вышли в Польше на протест против решения Конституционного суда о приоритете польской конституции перед законодательством Евросоюза вечером 10 октября. Об этом сообщает DW.

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К протестам призвал бывший председатель Совета ЕС и экс-премьер Польши Дональд Туск. "Мы должны спасти Польшу, никто за нас этого не сделает. Мы встречаемся в это воскресенье в 18:00 на Замковой площади в Варшаве. Польша стоит наших обязательств, наше будущее того стоит!" – написал Туск в Twitter.

Туск обвинил правящую партию Право и справедливость в желании вывести Польшу из ЕС.

В Варшаве демонстранты на Замковой площади скандировали "Мы остаемся!" и "Мы – Европа!". Протесты прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и других городах.

Конституционный суд Польши счел некоторые положения законодательства ЕС противоречащими конституции страны. Такое решение разжигает конфликт между Польшей и Еврокомиссией, отмечают журналисты. Еврокомиссия критикует проводимую польским правительством судебную реформу и уже подала в Европейский суд несколько исков против Польши за нарушение принципа независимости судебной системы.

В июне 2021 года правящая партия Польши потеряла большинство в Сейме после выхода из фракции троих депутатов.

Денис Юдин

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