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ЕС начнет рушиться, если не ответит на решение Конституционного суда Польши – еврокомиссар

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 09:59
ЕС начнет рушиться, если не ответит на решение Конституционного суда Польши – еврокомиссар - Фото
Вера Журова (фото - ЕРА)

Европейский Союз начнет рушиться, если не отреагирует на решение Конституционного суда Польши, которое противоречит основным принципам европейского права. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Журова, передает Reuters.

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На прошлой неделе Конституционный трибунал Польши вынес решение, согласно которому польское национальное законодательство имеет приоритет перед правом ЕС.

Если мы не будем придерживаться в ЕС принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, вся Европа начнет рушиться. Вот почему нам придется отреагировать на эту новую главу, которую начал рисовать польский Конституционный суд, – отреагировала на решение Журова.

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Марк Сировой
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ЕС еврокомиссия вера журова конституционный трибунал польши
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