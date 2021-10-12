ЕС начнет рушиться, если не ответит на решение Конституционного суда Польши – еврокомиссар

Европейский Союз начнет рушиться, если не отреагирует на решение Конституционного суда Польши, которое противоречит основным принципам европейского права. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Журова, передает Reuters.

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На прошлой неделе Конституционный трибунал Польши вынес решение, согласно которому польское национальное законодательство имеет приоритет перед правом ЕС.

Если мы не будем придерживаться в ЕС принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, вся Европа начнет рушиться. Вот почему нам придется отреагировать на эту новую главу, которую начал рисовать польский Конституционный суд, – отреагировала на решение Журова.

7 октября Конституционный трибунал Польши решил, что некоторые законы и судебные постановления Евросоюза противоречат основному закону Польши. В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения.

Тысячи людей в Польше вышли на протесты против решения Конституционного трибунала, опасаясь выхода страны из ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отверг предположения о возможном выходе Польше из ЕС. По его словам, это – "вредный миф оппозиции".

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Марк Сировой

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