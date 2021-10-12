"Не просто фейки, а нечто хуже". Премьер рассказал о якобы выходе Польши из ЕС

У Польши нет планов покидать Европейский Союз, подобную ложь могли распространять оппозиционные политики. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наша дорогая оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить Союз, выйдя из ЕС. Очевидно, что это не просто фейковые новости, а нечто хуже – ложь, направленная на ослабление Союза", – сказал премьер.

Отмечается, что Конституционный суд Польши признал некоторые части законодательства ЕС несовместимыми с конституцией страны. В воскресенье, 10 октября, больше 100 000 поляков вышли на митинг в поддержку членства в ЕС.

Как пишет издание, правые популистские партии в Польше и Венгрии расходятся во мнениях с исполнительной комиссией ЕС по таким вопросам, как независимость СМИ, миграция, права ЛГБТ и судебная система.

Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что такие партии, в частности Право и справедливость, ставят под угрозу будущее Польши в Европе.

7 октября Конституционный трибунал Польши решил, что некоторые законы и судебные постановления Евросоюза противоречат основному закону Польши. В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения.

Тысячи людей в Польше вышли на протесты против решения Конституционного трибунала, опасаясь выхода страны из ЕС.

Еврокомиссар заявила, что ЕС начнет рушиться, если не ответит на решение Конституционного суда Польши.

Читайте также: Украинку нашли мертвой в одном из хостелов Польши

Владислава Михайленко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.