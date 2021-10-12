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"Не просто фейки, а нечто хуже". Премьер рассказал о якобы выходе Польши из ЕС

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 16:34
Фото: EPA

У Польши нет планов покидать Европейский Союз, подобную ложь могли распространять оппозиционные политики. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

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"Наша дорогая оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить Союз, выйдя из ЕС. Очевидно, что это не просто фейковые новости, а нечто хуже – ложь, направленная на ослабление Союза", – сказал премьер.

Отмечается, что Конституционный суд Польши признал некоторые части законодательства ЕС несовместимыми с конституцией страны. В воскресенье, 10 октября, больше 100 000 поляков вышли на митинг в поддержку членства в ЕС. 

Как пишет издание, правые популистские партии в Польше и Венгрии расходятся во мнениях с исполнительной комиссией ЕС по таким вопросам, как независимость СМИ, миграция, права ЛГБТ и судебная система.

Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что такие партии, в частности Право и справедливость, ставят под угрозу будущее Польши в Европе.  

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Владислава Михайленко
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конституционный суд Матеуш Моравецкий ЕС польша европейский союз дональд туск
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