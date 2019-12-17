Германия намерена привлечь "сотни тысяч" эмигрантов

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Правительство ФРГ, представители бизнеса и профсоюзов согласовали план привлечения квалифицированных кадров из-за границы. Об этом сообщает DW.

Новый закон вступит в силу в марте 2020 года. Им предусматривается упрощенный доступ на рынок труда ФРГ квалифицированных кадров, в том числе из стран, не входящих в ЕС. Для этого правительство сделает более либеральным визовый режим, а также упростит признание полученного в других странах профобразования и дипломов.

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В свою очередь, работодатели обязуются помогать эмигрантам в изучении языка, поиске жилья и адаптаци в новой стране.

Законом не определяется точное количество работников, однако, сообщают в издании, речь может идти о сотнях тысяч мест: в Западной Германии дефицит специалистов составляет около 1 млн человек, в Восточной – 325 000.

Ранее о намерении принять миллион эмигрантов заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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