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Германия намерена привлечь "сотни тысяч" эмигрантов

Германия намерена привлечь "сотни тысяч" эмигрантов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
17.12.2019, 10:21

Речь идет, прежде всего, о высококвалифицированных IT-специалистах, медсестрах, металлургах, электротехниках

Правительство ФРГ, представители бизнеса и профсоюзов согласовали план привлечения квалифицированных кадров из-за границы. Об этом сообщает DW.

Новый закон вступит в силу в марте 2020 года. Им предусматривается упрощенный доступ на рынок труда ФРГ квалифицированных кадров, в том числе из стран, не входящих в ЕС. Для этого правительство сделает более либеральным визовый режим, а также упростит признание полученного в других странах профобразования и дипломов.

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В свою очередь, работодатели обязуются помогать эмигрантам в изучении языка, поиске жилья и адаптаци в новой стране.

Законом не определяется точное количество работников, однако, сообщают в издании, речь может идти о сотнях тысяч мест: в Западной Германии дефицит специалистов составляет около 1 млн человек, в Восточной – 325 000.

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