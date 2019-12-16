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Трюдо пригласил в Канаду миллион эмигрантов, однако есть условие

Трюдо пригласил в Канаду миллион эмигрантов, однако есть условие - Фото
Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)
16.12.2019, 08:15

В Канаде ждут высококвалифицированных специалистов со всего мира

Канада рассчитывает принять миллион высококвалифицированных эмигрантов в период с 2020 до 2022 года. Об этом говорится в мандате премьер-министра Джастина Трюдо министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Мендичино.

По словам Трюдо, это должны быть выскоквалифицированные специалисты, которые помогут построить сильную Канаду.

Помимо этого, премьер-министр распорядился создать отдельный канал миграции для беженцев, журналистов, правозащитников и гуманитарных работников, которым угрожает опасность на родине. Цель – принять 250 человек в течение года.

  • Ранее Трюдо призывал Украину к реформам, а также заявлял о недопустимости возвращения РФ на саммит G7.

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