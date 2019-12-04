"Двуличный Трюдо". Трамп - о шутке мировых лидеров над ним

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Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуличным" после того, как в интернете появилась запись, на которой последний в компании с другими лидерами НАТО в Лондоне, вероятно, шутили над американским президентом. Об этом сообщает Independent.

"Ну, он двуличный", - заявил Трамп, отвечая на вопросы прессы о Трюдо, сидя рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Позже он заявил, что Трюдо "хороший парень": "Но правда в том, что я указал ему на тот факт, что он не платит 2%, и я думаю, что он этому не рад ".

"Я представляю США. Он должен платить больше, чем платит. Он это понимает. Поэтому я представляю, что он не счастлив", - уточнил Трамп.