Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Двуличный Трюдо". Трамп - о шутке мировых лидеров над ним

"Двуличный Трюдо". Трамп - о шутке мировых лидеров над ним - Фото
Фото: EPA/Jim Lo Scalzo
04.12.2019, 17:05

Мировые лидеры подшутили над президентом США из-за продолжительности его пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуличным" после того, как в интернете появилась запись, на которой последний в компании с другими лидерами НАТО в Лондоне, вероятно, шутили над американским президентом. Об этом сообщает Independent.

"Ну, он двуличный", - заявил Трамп, отвечая на вопросы прессы о Трюдо, сидя рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель

Позже он заявил, что Трюдо "хороший парень": "Но правда в том, что я указал ему на тот факт, что он не платит 2%, и я думаю, что он этому не рад ".

"Я представляю США. Он должен платить больше, чем платит. Он это понимает. Поэтому я представляю, что он не счастлив", - уточнил Трамп.

  • 4 декабря сообщалось, что на саммите НАТО над Трампом пошутили мировые лидеры: видео.
Напишите нам
шутки дональд трамп нато Джастин Трюдо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 