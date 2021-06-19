Германия отозвала из Литвы взвод НАТО после скандала с расизмом и сексуальным насилием

Германия отозвала целый взвод из расквартированного в Литве батальона миссии НАТО после того, как стало известно о расследовании военной полицией случаев сексуального насилия, расизма и антисемитизма среди бойцов. Об этом сообщает BBC. Непосредственные виновники после служебной проверки будут уволены со службы.

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Впервые о расследовании против солдат написало немецкое издание Der Spiegel.

14 июня журнал сообщил, что военная полиция НАТО в Литве проводит расследование против нескольких служащих 92-го учебного танкового гренадерского батальона из Мюнстера.

В центре скандала — инцидент, который произошел в одном из отелей в городке Рукла в конце апреля. Военные иногда, после учений, проводят выходные в отелях, называя это "восстановлением".

Издание пишет, что, согласно показаниям первых допросов, солдаты напились и устроили драку. Затем один из них попытался сексуально надругаться над своим спящим товарищем, другие снимали это на мобильные телефоны. Также сообщается, что несколько солдат пели антисемитские песни. Журналисты отмечают, что на немецких солдат в НАТО действует общий запрет на употребление алкоголя, который отменяется только в особые дни, такие как Рождество или Новый год.

В Бундесвере подтвердили изданию, что есть признаки "неправомерного поведения" немецких солдат. Речь идет о "высказываниях правоэкстремистского и антисемитского характера", а также о "нарушениях на почве сексуального самоопределения и дискриминации военнослужащих по признаку пола".

Троих солдат сразу отправили домой.

18 июня министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала инцидент пощечиной всей армии и объявила об отзыве всех 30 немецких военных из взвода НАТО в Литве.

"Своим поведением эти солдаты самым безответственным образом поставили под удар репутацию всего бундесвера. Их проступок будет строго наказан", – заявила она.

Наказаны будут в том числе те, кто не принимал непосредственного участия в инцидентах, но молчал о происходящем.

В ходе дальнейшего расследования всплыли еще более шокирующие факты, пишет Spiegel.

Солдаты сообщили, что 20 апреля товарищи из их взвода спели песню в честь дня рождения Адольфа Гитлера. Инцидент, по всей видимости, произошел в казарме литовской армии в Рукле. Солдаты пели песню вопреки приказу сержанта прекратить это. Очевидно, он не доложил начальству об инциденте.

Также в показаниях говорится, что один из военных в течение нескольких месяцев подвергался сексуальным издевательствам и оскорблениям со стороны товарищей. Кроме того сообщается, что солдат афганского происхождения часто подвергался расистским оскорблениям в подразделении.

Провинившийся взвод входил в состав миссии НАТО, которая обучает солдат в ряде стран Восточной Европы сдерживать возможную российскую агрессию.

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Вадим Ребрина

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