"Величайшая честь для президента Байдена". В США ввели новый федеральный праздник
Президент Соединенных Штатов Джо Байден ввел в США новый федеральный праздник – 19 июня американцы будут отмечать День национальной независимости США. Этот день будет знаменовать окончание эпохи рабства в стране. Об этом сообщает CNN.
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"Я должен сказать вам, что я президент всего несколько месяцев, но я думаю, что это станет для меня одной из величайших почестей, которые я получу как президент. Я сожалею, что моих внуков здесь нет, потому что это действительно, очень, очень важный момент в нашей истории. Сделав 19 июня федеральным праздником, все американцы смогут почувствовать силу этого дня и извлечь уроки из нашей истории", – сказал Байден.
Отмечается, что 19 июня 1865 года генерал-майор Северной армии Гордон Грейнджер объявил об окончании рабства в Техасе в соответствии с прокламацией 16-го президента США Авраама Линкольна об освобождении рабов. Именно Техас оставался последним из Конфедерации южных штатов, который признал прокламацию об освобождении рабов.
Как пишет издание, 19 июня ранее считалось праздником лишь в нескольких штатах.
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