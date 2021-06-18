"Величайшая честь для президента Байдена". В США ввели новый федеральный праздник

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ввел в США новый федеральный праздник – 19 июня американцы будут отмечать День национальной независимости США. Этот день будет знаменовать окончание эпохи рабства в стране. Об этом сообщает CNN.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Я должен сказать вам, что я президент всего несколько месяцев, но я думаю, что это станет для меня одной из величайших почестей, которые я получу как президент. Я сожалею, что моих внуков здесь нет, потому что это действительно, очень, очень важный момент в нашей истории. Сделав 19 июня федеральным праздником, все американцы смогут почувствовать силу этого дня и извлечь уроки из нашей истории", – сказал Байден.

Отмечается, что 19 июня 1865 года генерал-майор Северной армии Гордон Грейнджер объявил об окончании рабства в Техасе в соответствии с прокламацией 16-го президента США Авраама Линкольна об освобождении рабов. Именно Техас оставался последним из Конфедерации южных штатов, который признал прокламацию об освобождении рабов.

Как пишет издание, 19 июня ранее считалось праздником лишь в нескольких штатах.

В 2020-м массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства копом 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позже акции начали проходить по всему миру.

В октябре 2020-ого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект, по которому будет разработан подробный план возмещения ущерба темнокожим гражданам, особенно потомкам рабов, за дискриминацию, которой они могли подвергаться.

30 января норвежский депутат Петтер Эйде выдвинул движение против расизма Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира 2021 за призыв к системным изменениям.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.