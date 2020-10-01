Власти Калифорнии выплатят темнокожим американцам "компенсации за расизм", но не сразу

Помимо вариантов денежной компенсации власти рассматривают также оплату проектов общественных работ или профессионального обучения

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект, по которому будет разработан подробный план возмещения ущерба темнокожим гражданам, особенно потомкам рабов, за дискриминацию, которой они могли подвергаться. Об этом сообщает ABC.

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Будет создана группа из пяти губернаторов и четырех человек, избранных законодательным собранием штата, которые займутся разработкой предложений, как государство может компенсировать темнокожим "проявление системного расизма".

Речь идет о предоставлении им репараций, однако, как сообщает издание, неясно, какую форму могут принять эти выплаты и кто будет иметь право на их получение. Обсуждением этих вопросов также займется комиссия.

В законе не говорится, что репарации должны быть денежными. Другие варианты могут включать в себя прощение студенческих ссуд, оплату проектов общественных работ или профессионального обучения.

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В Калифорнии никогда не существовало санкционированной правительством системы рабства. Она вошла в состав США в 1850 году как свободный штат, однако в калифорнийских архивах есть свидетельства того, что рабство практиковалось.

В США были прецеденты репараций. Правительство частично профинансировало "немецкие" репарации жертвам Холокоста после Второй мировой войны. В 1988 году В США учредили программу репараций для американцев японского происхождения, которые содержались в концлагерях во время ВМВ.

В 2020-м массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства копом 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Станислав Стороженко

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