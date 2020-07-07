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В США повалили памятник афроамериканскому активисту против рабства

07.07.2020, 09:45
В США повалили памятник афроамериканскому активисту против рабства - Фото
Фредерик Дуглас (Фото - скриншот из видео - YouTube)

В США повалили памятник афроамериканскому борцу против рабства Фредерику Дугласу, однако восстановить его будет несложно, поскольку он был из пластика

В штате Нью-Йорк повалили памятник борцу за освобождение чернокожих рабов Фредерику Дугласу, который жил в XIX столетии. Ответственность за произошедшее на себя никто не взял. Об этом сообщает BBC News Україна

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Монумент в Рочестере свалили с постамента, оттащили на 15 метров и бросили у берега реки. Активисты движения против расизма считают, что нападение на памятник может быть актом мести за монументы, которые они скинули в ходе протестов. В полиции ведут расследование и не называют виновных, однако президент США Дональд Трамп в Twitter уже обвинил в произошедшем "анархистов". 

Статуя Дугласа сделана из пластика и является копией бронзового памятника, который стоит в Рочестере с 1899 года, поэтому заменить ее будет несложно. 

Предполагается, что монумент Дугласу могли свалить из-за предложения демократов в Палате представителей США о том, чтобы назвать его фамилией штат, который предлагают создать на месте нынешней федеральной столицы Вашингтона.

Фредерик Дуглас был рабом-беглецом, он научился читать, издавал газету и посвятил жизнь защите прав афроамериканцев.

  • Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства копом 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе.
  • 12 июня в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.

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Владислав Сердюк
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