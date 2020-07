В США повалили памятник афроамериканскому активисту против рабства

В штате Нью-Йорк повалили памятник борцу за освобождение чернокожих рабов Фредерику Дугласу, который жил в XIX столетии. Ответственность за произошедшее на себя никто не взял. Об этом сообщает BBC News Україна.

Монумент в Рочестере свалили с постамента, оттащили на 15 метров и бросили у берега реки. Активисты движения против расизма считают, что нападение на памятник может быть актом мести за монументы, которые они скинули в ходе протестов. В полиции ведут расследование и не называют виновных, однако президент США Дональд Трамп в Twitter уже обвинил в произошедшем "анархистов".

Статуя Дугласа сделана из пластика и является копией бронзового памятника, который стоит в Рочестере с 1899 года, поэтому заменить ее будет несложно.

A statue of Frederick Douglass was ripped from its base in Rochester, New York, on the anniversary of his famous speech “What to the Slave is the Fourth of July." The statue was found in a gorge about 50 feet away, with damage to the base and a finger. https://t.co/sxX8795Unz