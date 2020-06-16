Появилось полное видео убийства полицейским афроамериканца в Атланте

Полицейский департамент Атланты (США) опубликовал полное видео инцидента, когда офицер полиции застрелил 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса, после чего в городе вспыхнули новые акции протеста, а глава полицейского департамента города подала в отставку.

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Запись сделана видеорегистратором полиции. Брукс был смертельно ранен сотрудником полиции Атланты 12 июня на стоянке ресторана быстрого питания Wendy’s.

На кадрах видно, как офицеры Гарретт Рольфе и Девин Броснан почти 30 минут разговаривают с Бруксом. Они заподозрили его в вождении в состоянии опьянения после того, как в полицию поступила жалоба на водителя, который уснул в очереди к окошку выдачи заказов.

Мужчина показал позитивный тест на алкоголь, и офицеры решили его задержать, применив наручники. Однако он начал сопротивляться. После непродолжительной борьбы с полицейскими Брукс вырвался и побежал. При этом в руке у него оказался электрошокер одного из копов. После того, как мужчина на ходу повернулся и, по всей видимости, направил шокер на полицейского, раздались выстрелы.

При этом, когда раненый мужчина уже лежал на земле, полицейские решили продолжить задержание и, вероятно, снова пытались надеть на него наручники. Брукс скончался в больнице.