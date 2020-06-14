В Атланте полицейский убил афроамериканца: в городе вспыхнули протесты - видео

Протесты, которые начались в Атланте из-за убийства афроамериканца полицейским, затем переросли в беспорядки (Фото - EPA- Erik S. Lesser)

В пятницу вечером в американской Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса. В городе вспыхнули новые акции протеста против полицейского произвола, а глава полицейского департамента города Эрика Шилдс подала в отставку. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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Демонстранты требовали разобраться с гибелью Брукса. Они перекрыли автотрассу, проходящую через город, а затем протесты и вовсе переросли в беспорядки. Митингующие подожгли ресторан быстрого питания, возле которого застрелили Брукса.

Инцидент произошел в пятницу вечером. В полицию поступила жалоба на водителя, который уснул в очереди к окошку выдачи заказов. Им оказался Рэйшард Бруск, который позже провалил тест на алкотестере и оказал сопротивление полицейским. Брукс боролся с полицейскими, отобрал у одного из них электрошокер и начал убегать.

Следователи заявляют, что затем Брукс прицелился из шокера в одного из полицейских, после чего тот несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс скончался в больнице.

Пользователь YouTube Kenneth Hartfield опубликовал видео, на котором запечатлена попытка Брукса сбежать от полиции, а также слышны звуки выстрелов:

Видео: Kenneth Hartfield/YouTube

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы . В частности в некоторых городах неизвестные после акций протеста устроили погромы магазинов.

: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия, обвинив во всем "левых радикалов".

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал не ставить знак равенства между протестующими, возмущенными убийством Джоржа Флойда, и мародерами.

Лондоне. Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости проходят в европейских столицах. К примеру, такие акции прошли в Париже

Уже бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.

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