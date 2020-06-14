В Атланте полицейский убил афроамериканца: в городе вспыхнули протесты - видео

В пятницу вечером в американской Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса. В городе вспыхнули новые акции протеста против полицейского произвола, а глава полицейского департамента города Эрика Шилдс подала в отставку. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
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Демонстранты требовали разобраться с гибелью Брукса. Они перекрыли автотрассу, проходящую через город, а затем протесты и вовсе переросли в беспорядки. Митингующие подожгли ресторан быстрого питания, возле которого застрелили Брукса.
Инцидент произошел в пятницу вечером. В полицию поступила жалоба на водителя, который уснул в очереди к окошку выдачи заказов. Им оказался Рэйшард Бруск, который позже провалил тест на алкотестере и оказал сопротивление полицейским. Брукс боролся с полицейскими, отобрал у одного из них электрошокер и начал убегать.
Следователи заявляют, что затем Брукс прицелился из шокера в одного из полицейских, после чего тот несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс скончался в больнице.
Пользователь YouTube Kenneth Hartfield опубликовал видео, на котором запечатлена попытка Брукса сбежать от полиции, а также слышны звуки выстрелов:
Видео: Kenneth Hartfield/YouTube
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