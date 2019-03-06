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06.03.2019, 22:56

Германия отзывает своего посла из Венесуэлы

Германия отзывает своего посла из Венесуэлы - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Каракасе объявили Даниэля Кринера персоной нон грата

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В Берлине считают работу посла ФРГ в Венесуэле очень профессиональной и возмущены тем, что он объявлен персоной нон грата, поэтому его решили отозвать. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Укринформ.

"Мы приняли во внимание решение объявить посла Даниэля Кринера персоной нон грата. Мы решили отозвать нашего посла домой для консультаций", - говорится в заявлении.

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В немецком МИД назвали решение Венесуэлы "непонятным" и не снимающим напряжение, а наоборот обостряющим ситуацию.

Маас подчеркнул при этом, что европейская поддержка Хуана Гуайдо остается непоколебимой.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы.

1 марта правительство США объявило о введении санкций против шести высокопоставленных руководителей силовых структур, которые продолжают выполнять преступные приказы диктатора Николаса Мадуро.

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Теги: Хайко Маас, венесуэла, персона нон грата
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