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11.06.2019, 22:47

Германия предупреждает о кризисе в ядерном разоружении

Германия предупреждает о кризисе в ядерном разоружении - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Надо что-то противопоставить негативному тренду", - заявил глава МИД Германии

Усилия по ядерному разоружению и дальнейшему нераспространению ядерного оружия пребывают в кризисе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в преддверии встречи на уровне глав МИД, посвященной обсуждению проблеме ядерного оружия, передает Deutsche Welle.

"Это - опасность для мира во всем мире. Надо что-то противопоставить негативному тренду", - заявил Маас.

Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств 17 стран, представляющие Южную и Северную Америку, Африку, Европу и Азию. Ни одна из стран, чьи представители участвуют во встрече, не владеет ядерным оружием.

"Хорошо, что сегодня в Стокгольме собираются представители многих стран, желая сохранить и укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Маас.

Отмечается, что Договор о нераспространении ядерного оружия служит основой ядерного порядка на протяжении 50 лет.

По мнению Мааса, без этого договора у многих стран сегодня было бы ядерное оружие, но тем не менее нынешнее состояние договора он характеризует как критическое.

"Государства, обладающие ядерным оружием, должны лучше осознавать свою ответственность за дальнейшие шаги по разоружению. В то же время мы должны не допустить того, чтобы другие страны получили доступ к ядерному оружию", - сказал Маас.

27 апреля Маас заявил, что решение президента США Дональда Трампа отозвать подпись под Международным договором о торговле оружием препятствует усилиям мирового сообщества по улучшению регулирования торговли оружием.

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Теги: Хайко Маас, ядерное оружие, разоружение
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