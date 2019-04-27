Германия критикует решение Трампа выйти из договора об оружии

Хайко Маас (фото - bmjv.de)

Решение президента США Дональда Трампа отозвать подпись под Международным договором о торговле оружием препятствует усилиям мирового сообщества по улучшению регулирования торговли оружием. Об этом в Twitter написал глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о торговле оружием. Данное решение препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию торговли оружием", - написал Маас.

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Он добавил, что Германия будет "продолжать настаивать" на ужесточении правил в этой сфере.

Вчера Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из международного договора о вооружениях, подписанного в 2013 году тогдашним президентом Бараком Обамой.