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27.04.2019, 21:56

Германия критикует решение Трампа выйти из договора об оружии

Германия критикует решение Трампа выйти из договора об оружии - Фото
Хайко Маас (фото - bmjv.de)

Германия будет "продолжать настаивать" на ужесточении правил в этой сфере.

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Решение президента США Дональда Трампа отозвать подпись под Международным договором о торговле оружием препятствует усилиям мирового сообщества по улучшению регулирования торговли оружием. Об этом в Twitter написал глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о торговле оружием. Данное решение препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию торговли оружием", - написал Маас.

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Он добавил, что Германия будет "продолжать настаивать" на ужесточении правил в этой сфере.

Вчера Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из международного договора о вооружениях, подписанного в 2013 году тогдашним президентом Бараком Обамой.

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Теги: Хайко Маас, Германия, Трамп, оружие
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