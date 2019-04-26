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26.04.2019, 21:11

Трамп объявил о выходе США из договора ООН о вооружениях

Трамп объявил о выходе США из договора ООН о вооружениях - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA) Фото: EPA

Договор регулирует оборот обычных вооружений и призван не допустить попадания оружия в руки нарушителей прав человека

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Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из международного договора о вооружениях, подписанного в 2013 году тогдашним президентом Бараком Обамой. Об этом он сказал на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации (NRA), сообщает Reuters.

Трамп заявил, что он намерен отменить статус США как страны, подписавшей договор, но не ратифицировавшей его.

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"Мы отзываем нашу подпись", - сказал Трамп.

NRA давно выступает против договора, который регулирует оборот обычных вооружений и призван не допустить попадания оружия в руки нарушителей прав человека. Лоббистская группа утверждает, что это подрывает внутренние права на оружие.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила договор в апреле 2013 года, и Соединенные Штаты, крупнейший в мире экспортер оружия, проголосовали за него, несмотря на жесткую оппозицию со стороны NRA.

Решение Трампа отозвать подпись вызвало критику со стороны некоторых международных правозащитных групп.

"Этим решением администрация Трампа вновь откроет шлюзы для продажи оружия странам, нарушающим прав человека", - заявили в Amnesty International USA.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп поручил подготовить "грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем", которое он рассматривает как потенциальное большое достижение во внешней политике. 

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Теги: ООН, Трамп, оружие, договор
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