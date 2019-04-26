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26.04.2019, 16:52

Трамп поручил подготовить новую ядерную сделку с РФ и КНР – СМИ

Трамп поручил подготовить новую ядерную сделку с РФ и КНР – СМИ - Фото
Фото: ЕРА

Белый дом ведет интенсивные межведомственные переговоры, чтобы разработать варианты для президента по подписанию такой сделки

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Американский президент Дональд Трамп поручил подготовить "грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем", которое он рассматривает как потенциальное большое достижение во внешней политике. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди чиновников Белого дома.

Отмечается, что некоторые эксперты в сфере контроля над вооружением обеспокоены тем, что эти усилия могут иметь неприятные последствия.

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Белый дом ведет интенсивные межведомственные переговоры, чтобы разработать варианты для президента по подписанию такой сделки.  

"Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен включать в себя Россию и Китай, а также все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал журналистам источник.

"Это то, что не пыталась сделать ни одна администрация. Но я бы сказал, что ни одна администрация не пробовала то, что (Трамп – ред.) пытается делать, например, с Северной Кореей", - добавил он.

Как ранее сегодня сообщалось, американский президент в интервью журналистам заявил, что США, России и Китаю следует отказаться от ядерного оружия.

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Теги: дональд трамп, ядерная сделка
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