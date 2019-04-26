Трамп: США, Россия и Китай должны избавиться от ядерного оружия

Доналдьд Трамп (фото - EPA)

США, России и Китаю следует отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"Я слышал, что президент Путин заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны это сделать. И Россия должна избавиться от него, и Китай должен", - сказал Трамп.

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Президент Соединенных Штатов поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для заключения нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями.

Комитет по международным отношениям Палаты лордов парламента Великобритании в своем докладе предупредил об угрозе ядерной войны.

Парламентарии, в числе прочего, призвали НАТО либо способствовать возрождению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, от которого отказались США и РФ, либо сделать все, чтобы избежать развертыванию ракет средней дальности в Европе.

На следующей неделе должно состояться совещание ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия.