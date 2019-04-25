Британские депутаты предупреждают о росте угрозы ядерной войны

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Комитет по международным отношениям Палаты лордов парламента Великобритании предупреждает об угрозе ядерной войны. Об этом говорится в докладе комитета, пишет The Independent.

Авторы доклада указывают, что вероятность войны повысилась из-за отсутствия значимых соглашений о контроле над вооружениями и разрыва дипломатических отношений между ключевыми странами. Причем риск применения ядерного оружия сейчас больше, чем во времена Холодной войны.

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Обеспокоенность также вызывает распространение цифровых коммуникаций и использования "неразумной ядерной риторики" в интернете.

Комитет призвал британское правительство "поощрять широкий диалог между государствами, обладающими ядерным оружием, а также сохранить иранское соглашение.

Парламентарии также призвали НАТО либо способствовать возрождению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, от которого отказались США и РФ, либо сделать все, чтобы избежать развертыванию ракет средней дальности в Европе.

На следующей неделе должно состояться совещание ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия.