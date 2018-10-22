Германия прекращает поставки оружия Саудовской Аравии

Ангела Меркель (фото - Getty Images)

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Канцлер ФРГ требует установить все факты о смерти журналиста Хашогги

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Германия приостанавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию до тех пор, пока не будут установлены все факты о смерти журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

Она подчеркнула, что Германия осуждает произошедшее. "Мы еще далеки от того, чтобы во всем разобраться и виновные были привлечены к ответственности", - добавила канцлер.

По мнению Меркель, в таких обстоятельствах экспорт оружия не может продолжаться, а расследование должно координироваться на международном уровне.

Ранее сегодня сообщалось, что в Саудовской Аравии смерть журналиста Хашогги назвали "огромной и серьезной ошибкой" и заверили, что наследный принц Мохаммед бин Салман был не в курсе.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.