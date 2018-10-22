Саудовская Аравия выгораживает принца: смерть Хашогги - ошибка

Джамаль Хашогги (скриншот видео)

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В министерстве иностранных дел Саудовской Аравии сказали, что принц ничего не знал об убийстве журналиста

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В Саудовской Аравии смерть журналиста Джамаля Хашогги назвали "огромной и серьезной ошибкой" и заверили, что наследный принц Мохаммед бин Салман был не в курсе. Об этом сообщает Reuters.

"Это была операция, в которой люди превысили полномочия и обязанности, которые у них были", - сказал министр иностранных дел Аравии Адель аль-Джубейр.

Власти признали смерть Хашогги, но считают, что журналист умер от удушающего захвата сзади или удушения руками. Президент США Дональд Трамп сказал, что доверяет заявлениям саудитов.

По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.