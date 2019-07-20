Германия призвала Иран немедленно освободить танкер Британии

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Правительство Германии призвало власти Ирана немедленно освободить нефтяной танкер Stena Impero и его экипаж, задержанные в Ормузском проливе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Подобное вмешательство в гражданское судоходство "в опасной степени обостряет" и без того напряженную ситуацию в регионе", - подчеркивается в заявлении МИД Германии, опубликованном в субботу, 20 июля.

Несколькими часами ранее иранская сторона сообщила, что шедший под британским флагом Stena Impero отбуксирован в порт Бендер-Аббас.

Представитель Ирана добавил, что корабль столкнулся с рыболовецким судном, а перед этим проигнорировал сигнал бедствия, который послали рыбаки. По его словам, все 23 члена экипажа танкера останутся на борту до окончания расследования.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили не один, а два танкера. Кроме британского судна Stena Impero задержан танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

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