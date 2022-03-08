Германия расследует военные преступления России на войне против Украины

Генеральный прокурор при Верховном суде Германии начал расследование военных преступлений российских войск в Украине. Об этом пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

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Федеральная прокуратура в Карлсруэ сейчас собирает доказательства, документирует военные преступления РФ и преступления РФ против человечности в ходе войны против Украины. Генпрокурор Петер Франк открыл "структурное расследование", сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

Пока это сбор и документирование как можно большего числа доказательств. Позднее на их основании предполагается привлечь к уголовной ответственности конкретных обвиняемых.

Речь идет о применении кассетных бомб, ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводам, хранилищу ядерных отходов и ТЭЦ.

"Существуют опасения", пишет агентство dpa, что число таких преступлений будет расти.

"В центре внимания окажутся свидетельства о так называемых списках целей, которые, согласно различным свидетельствам, составляются российскими подразделениями и находящимися в Украине чеченцами. По имеющимся данным, в эти списки внесены высокопоставленные украинские политики", – пишет DW.

По Международному уголовному кодексу, генпрокурор ФРГ имеет право преследовать виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности во всем мире.

Евгений Пилипенко

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