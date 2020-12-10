Гибель украинца в аэропорту Лиссабона. Португалия выплатит компенсацию семье потерпевшего
10.12.2020, 20:52
Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита (Фото: EPA-EFE/DANIEL KASAP)
Правительство Португалии выплатит компенсацию семье погибшего в аэропорту Лиссабона гражданина Украины Игоря Гоменюка. Об этом сообщает IOL со ссылкой на министра внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита.
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Как отмечается, омбудсмену предложили установить размер компенсации до начала судебного процесса, назначенного на начало следующего года.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что общался по этому вопросу со своим португальским коллегой и требовал справедливости"
"Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание", – написал Кулеба в Twitter.
- 12 марта в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона скончался гражданин Украины, задержанный за попытку въезда в страну без действующей визы.
- Троих сотрудников иммиграционной службы обвинили в том, что они избили украинца телескопической дубинкой, в результате чего он умер.
- 9 декабря в связи с этим делом подала в отставку глава португальской пограничной службы Криштина Гатош.
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