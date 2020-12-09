Глава пограничной службы Португалии ушла в отставку после скандала с убийством украинца

Глава португальской пограничной службы Криштина Гатош подала в отставку после нескольких месяцев критики из-за того, что в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона скончался гражданин Украины, задержанный за попытку въезда в страну без действующей визы. Об этом сообщает Reuters.

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40-летний Игорь Гоменюк скончался в марте в следственном изоляторе аэропорта, куда был доставлен после того, как отказался сесть на рейс из Португалии.

Троих сотрудников иммиграционной службы обвинили в том, что они избили украинца телескопической дубинкой, в результате чего он умер. В интервью RTP Гатош признала, что гражданин Украины стал жертвой "очевидной ситуации с пытками".

В МВД Португалии заявили, что глава пограничной службы уволилась по собственному желанию.

"Преступление, совершенное против гражданина Украины, не было единичным случаем", – сказал руководитель португальского отделения Amnesty International Педро Нето, добавив, что были и другие случаи жестокого обращения с иностранцами, прибывающими в Португалию.

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Вадим Ребрина

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