Добровольно и бесплатно: Португалия одобрила план вакцинации от COVID-19

Власти Португалии заявили о плане бесплатно вакцинировать от коронавируса всех желающих. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, первый этап вакцинации пройдет в январе-феврале и предполагает охват почти 10% населения.

Приоритет будет отдаваться лицам старше 50 лет с заболеваниями сердца или с легких, людям в домах престарелых и отделениях интенсивной терапии, а также работникам здравоохранения, военным и правоохранителям.

По словам координатора правительственной целевой группы по вакцинации Франсиско Рамоса, в случае задержек, первый этап может быть продлен до апреля.

Сообщается, что прививки будут делать в 1200 пунктах вакцинации в медицинских центрах по всей стране.

Во время второго этапа планируется вакцинировать 2,7 млн человек – это будут люди в возрасте 65 лет и старше,

Остальных граждан Португалии, как ожидается, вакцинируют на третьем этапе.

Министр здравоохранения Марта Темидо заявила, что страна купит 22 млн доз вакцины против COVID-19 за 200 млн евро. Подписаны соглашения о покупке с потенциальными производителями CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, Sanofi и GSK.

В Португалии с населением около 10 млн человек зарегистрировано 307 618 случаев коронавируса, из которых 4724 человека умерли.

После относительно легкой первой волны заболевания, за последние несколько недель Португалия перенесла рекордное количество инфицирований и смертей во время второй волны.

2 декабря сообщалось, что Великобритания первой в мире одобрила широкое использование вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech.

Сегодня, 3 декабря, власти США заявили о намерении до конца зимы вакцинировать от SARS-CoV-2 примерно 100 млн граждан (40% взрослого населения страны).

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Наталия Медведева

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