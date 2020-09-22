Глава Европейского совета ушел на карантин. Он планировал посетить Донбасс на этой неделе
Из-за карантина Шарля Мишеля перенесли на неделю специальный саммит ЕС, на котором собираются обсудить санкции против Беларуси
Президент Европейского совета Шарль Мишель вынужден уйти на карантин из-за контакта с больным COVID-19. Об этом написал в Twitter его представитель Баренд Лейтс.
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"Сегодня президент Евросовета узнал, что офицер безопасности, с которым у него был тесный контакт в начале прошлой недели, получил положительный тест на COVID. Президент регулярно проходит тесты, и вчера его тест был отрицательным. Уважая правила Бельгии, с сегодняшнего дня он пошел на карантин", – сообщил Лейтс.
По его словам, в связи с этим президент Евросовета решил перенести специальный саммит ЕС с 24 и 25 сентября на 1 и 2 октября.
Ранее сегодня вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который находится в Украине, сообщал, что вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем планирует посетить Донбасс через несколько дней. Пока неизвестно, состоится ли эта поездка.
На запланированном саммите должны пройти дебаты насчет возможных санкций ЕС против Беларуси из-за нечестных выборов и насилия властей против участников протестов.
Вчера, 21 сентября, министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать список санкций.
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