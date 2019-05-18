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18.05.2019, 17:26

Глава фракции Австрийской партии свободы тоже уходит в отставку

Глава фракции Австрийской партии свободы тоже уходит в отставку - Фото
Йоханн Гуденус (скриншот с видео)

Ранее из-за скандала с "племянницей российского олигарха из окружения Путина" в отставку ушел вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе

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Глава парламентской фракции Австрийской партии свободы (FPÖ) Йоханн Гуденус также заявил о сложении полномочий после скандала с "племянницей российского олигарха" о финансировании партии в обмен на преференции. Разъяснение Гуденуса разослала журналистам пресс-служба партии, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Ранее журналисты немецких изданий Sueddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали секретные видеозаписи встречи вице-канцлера Австрии, лидера Австрийской партии Свободы Хайнц-Кристиана Штрахе с некой состоятельной россиянкой на Ибице в 2017 году.

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На записях присутствует Штрахе, Гуденус, его жена, неизвестный мужчина, а также женщина, которая разговаривает на русском и английском. Ее представили австрийским политиками как Алену Макарову, племянницу олигарха из окружения президента России Владимира Путина.

Женщина и ее компаньон на видео обещали выкупить 50% влиятельной венской газеты Kronen-Zeitung с целью вести в ней линию FPO. В обмен они рассчитывали на "понимание" партии.

Штрахе уже подал в отставку.

В заявлении Гуденуса говорится: "Сообщаю, что я сложу свои полномочия как глава фракции, а также свой мандат депутата Национального совета. Также я отказываюсь от всех функций в Австрийской партии свободы".

Гуденус, который учился в Московском университете имени Ломоносова и является, по мнению журналистов, одним из самых пророссийских политиков FPÖ, также выразил глубокое сожаление относительно событий, которые разочаровали избирателей.

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Теги: владимир путин, олигарх, австрийская партия свободы, Йоханн Гуденус
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