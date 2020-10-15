Глава контрразведки Британии МИ-5: Самая большая проблема сегодня – это РФ, завтра – Китай

Глава британской контрразведки Кен Маккаллум называет Россию самой главной проблемой для Великобритании на сегодняшний день

Глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что разведка России причиняет больше всего проблем Великобритании на сегодня, однако в ближайшее десятилетие самые большие проблемы для Британии будет представлять Китай. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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"Если вы спросите меня, разведка какой из стран причиняет больше всего проблем Великобритании на октябрь 2020 года, то я отвечу, что это – Россия", – заявил Маккаллум.

По его мнению, в ближайшее десятилетие "формировать ситуацию в мире и представлять самые большие возможности и самые большие проблемы для Британии" будет Китай: "Образно выражаясь, если российские спецслужбы – это периоды плохой погоды, то Китай – это целое изменение климата".

Маккаллума назначили на пост главы МИ-5 в апреле 2020-го. Он руководил расследованием покушения на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, занимался противодействием терроризму в Северной Ирландии, обеспечением безопасности Олимпиады-2012 и борьбой с кибератаками.

13 октября Норвегия обвинила Россию в кибератаке на свой парламент. Ранее Норвегия выслала российского дипломата, который встречался с завербованным норвежцем.

Владислав Сердюк

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