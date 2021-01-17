Глава МИД Германии предложил предоставить вакцинированным больше прав

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что людям, вакцинированным от COVID-19, необходимо вернуть возможность ходить в кафе, кино и рестораны, тем самым предоставив им более расширенные права, чем есть сейчас у других жителей страны, пишет Bild.

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По словам главы немецкого МИД, "дело не в привилегиях, а в реализации основных прав вакцинированных людей". Он напомнил, что государство ограничило основные права людей из-за пандемии коронавируса, но уж привитым эти права можно частично вернуть.

До их пор не до конца известно, могут ли те, кто получил вакцину, заражать других, но, по крайней мере, они точно не будут "отнимать у кого-то аппарат для искусственной вентиляции легких", а значит основная причина ограничения прав к ним больше неприменима, отметил Маас.

Министр предложил вернуть уже привитым от COVID-19 право посещать рестораны, кинотеатры, театры и музеи – потому что если в здании будут находиться только вакцинированные, то никто не будет подвергать друг друга опасности.

Но не все в правительстве с одобрением восприняли эту идею. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что "особые права вакцинированных разделят общество". В ответ на это Маас заявил, что он понимает, что это приведет к неравенству, но для такого разделения есть объективная причина и она "конституционно оправдана".

14 января в Польше заявили, что планируют выдавать привитым "паспорта вакцинации" – их обладатели смогут пользоваться дополнительными правами.

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Дарья Мостовая

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