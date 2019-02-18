Глава минздрава Грузии спас жизнь женщине в самолете

Давид Сергеенко (фото - скриншот видео)

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко оказал медицинскую помощь летевшей с ним одним рейсом женщине и спас ей жизнь. Об этом сообщает Грузия Online.

Отмечатеся, что инцидент произошел, когда министр возвращался в Грузию с саммита Всемирной организации здравоохранения.

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По данным издания, женщине стало плохо во время перелета из Женевы в Стамбул. Сергеенко помог ей и все оставшееся время полета лично контролировал состояние больной.

Спасенная женщина - проживающая в Женеве гражданка Ирана - впоследствии прислала министру письмо с благодарностью.

Сообщается, что это не первый случай, когда Сергеенко спасает жизнь человеку. В сентябре 2013 года глава минздрава Грузии ехал на авиашоу и увидел, что автомобиль сбил пьяного пешехода. По словам очевидцев, Сергеенко не стал дожидаться приезда врачей и сам перевязал ногу мужчины, использовав для этого свой галстук от Кардена. Сбитому мужчине потребовалась операция, но все завершилось благополучно, благодаря своевременно оказанной помощи. После этого случая принадлежавший министру галстук поместили вместе с наградами Центра скорой медицинской помощи в Тбилиси как символ верности клятве Гиппократа.

В конце января и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.