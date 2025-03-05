Глава Пентагона заявил, что США "готовы" к войне с Китаем из-за тарифных угроз

Пит Хегсет (Фото: Win Mcnamee / EPA)

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил в среду утром, что Соединенные Штаты "готовы" начать войну с Китаем через несколько часов после угроз со стороны Пекина ответить на новые тарифы президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно в эфире Fox News, передает New York Post.

"Мы готовы", — сказал Хегсет в ответ на заявление китайской стороны о готовности вести любой "тип войны".

"Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне", — сказал глава Пентагона, подчеркнув, что важно "быть сильным".

Вот почему США восстанавливают свою армию и "сдерживание в духе воина", добавил он.

"Мы живем в опасном мире с могущественными, восходящими странами с совершенно иной идеологией. Они быстро увеличивают свои расходы на оборону, современные технологии, они хотят вытеснить США", — продолжил американский министр обороны.

"Если мы хотим сдержать войну с китайцами или другими, мы должны быть сильными", – подчеркнул он.

Заявление Хегсета прозвучало после того, как Китай объявил во вторник, что он готов ответить, если США настроены на ведение торговой или тарифной войны – вскоре после того, как первоначальные 10% пошлины Трампа на китайский импорт выросли до 20%.

4 марта 2025 года вступили в силу пошлины Трампа против крупнейших торговых партнеров США: Канады, Мексики и Китая. Страны вводят контрмеры.

5 марта сообщалось, что Китай увеличит оборонный бюджет на 7,2% в этом году в рамках кампании по созданию большей и более современной армии, чтобы отстоять свои территориальные претензии и бросить вызов оборонному лидерству США в Азии.