Глава Пентагону заявив, що США "готові" до війни з Китаєм через тарифні загрози

Піт Гегсет (Фото: Win Mcnamee / EPA)

Очільник Пентагону Піт Гегсет оголосив у середу вранці, що Сполучені Штати "готові" розпочати війну з Китаєм через кілька годин після погроз з боку Пекіна відповісти на нові тарифи президента США Дональда Трампа. Про це стало відомо в ефірі Fox News, передає New York Post.

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"Ми готові", – сказав Гегсет у відповідь на заяву китайської сторони про готовність вести будь-який "тип війни".

"Ті, хто прагне миру, повинні готуватися до війни", – сказав глава Пентагону, наголосивши, що важливо "бути сильним".

Ось чому США відновлюють власну армію та "стримування в дусі воїна", додав він.

"Ми живемо в небезпечному світі з могутніми, висхідними країнами з зовсім іншою ідеологією. Вони швидко збільшують свої витрати на оборону, сучасні технології, вони хочуть витіснити США", – продовжив американський міністр оборони.

"Якщо ми хочемо стримати війну з китайцями чи іншими, ми повинні бути сильними", – наголосив він.

Заява Гегсета пролунала після того, як Китай оголосив у вівторок, що він готовий відповісти, якщо США налаштовані на ведення торговельної або тарифної війни – незабаром після того, як початкові 10% мита Трампа на китайський імпорт зросли до 20%.

4 березня 2025 року набрали чинності мита Трампа проти найбільших торгових партнерів США: Канади, Мексики та Китаю. Країни запроваджують контрзаходи.

5 березня повідомлялося, що Китай збільшить оборонний бюджет на 7,2% цього року у межах кампанії зі створення більшої та сучаснішої армії, щоб відстояти свої територіальні претензії та кинути виклик оборонному лідерству США в Азії.