Глава Рустави-2 о Боржоми и вине для РФ: Мочиться я в них хотел

Николоз Гварамия (фото - скриншот видео)

Генеральный директор грузинского канала Рустави-2 Николоз Гварамия с руганью отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который выступил против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии из-за Георгия Габуния, который в прямом эфире выступил с неценцурным обращением к нему. Видеозапись выступления Гварамия опубликована на сайте канала, передают грузинские СМИ.

"Плевать я хотел и на Боржоми, и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию Боржоми, вино и Набеглави? Мочиться я хотел во все три, плевать мне", - сказал он.

Гварамия возмутился, что каналу едва ли не запрещают выражать мнение ради экспорта вина и минеральной воды.

"Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Продавайте в Украине", - сказал он, добавив нецензурное выражение.

8 июля ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта России Владимиру Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений. Руководство грузинского телеканала Рустави-2 заявило, что не намерено увольнять Габуния.