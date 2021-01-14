UA

Глава Twitter о блокировке аккаунта Трампа: Не горжусь, но это было правильное решение

14.01.2021, 11:19
Глава Twitter о блокировке аккаунта Трампа: Не горжусь, но это было правильное решение - Фото
Джек Дорси (фото - Kim Chul Soo_EPA)

Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал вечную блокировку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, написав об этом в 13 твиттах. Он написал, что блокировка Трампа была правильным решением, но создала "опасный прецедент".

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам Дорси вред, который вызывают онлай-высказывания в офлайн-мире очевиден, поэтому соцсеть заблокировала аккаунт действующего президента. Решение о блокировке было принято в экстраординарных обстоятельствах, которые вынудили сосредоточить усилия на общественной безопасности, написал глава соцсети.

"Я не радуюсь и не горжусь тем, что нам пришлось запретить аккаунт Дональда Трампа в Twitter<...>Я считаю, что это было правильное решение", – заявил Дорси, отметив, что в целом блокировка стала "признаком наших провалов в продвижении культуры здорового общения".

Также он подчеркнул, что "такие действия разделяют общество и создают опасный прецедент, который заставляет задуматься, какую власть отдельные люди или корпорации имеют над мировой общественной дискуссией".

По словам Дорси, соцсети не согласовывали друг с другом решение о блокировке Трампа. "Вероятно, компании пришли к собственным аналогичным выводам или вдохновились действиями других", – написал он.

  • 9 января 2021 года Twitter навечно забанил личный аккаунт действующего президента США.

Читайте также: Трамп попытался обойти вечный бан Twitter и опубликовал новый твитт. Его тут же удалили

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
дональд трамп twitter джек дорси блокировка аккаунта

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 