Глава Twitter о блокировке аккаунта Трампа: Не горжусь, но это было правильное решение

Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал вечную блокировку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, написав об этом в 13 твиттах. Он написал, что блокировка Трампа была правильным решением, но создала "опасный прецедент".

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По словам Дорси вред, который вызывают онлай-высказывания в офлайн-мире очевиден, поэтому соцсеть заблокировала аккаунт действующего президента. Решение о блокировке было принято в экстраординарных обстоятельствах, которые вынудили сосредоточить усилия на общественной безопасности, написал глава соцсети.

"Я не радуюсь и не горжусь тем, что нам пришлось запретить аккаунт Дональда Трампа в Twitter<...>Я считаю, что это было правильное решение", – заявил Дорси, отметив, что в целом блокировка стала "признаком наших провалов в продвижении культуры здорового общения".

Также он подчеркнул, что "такие действия разделяют общество и создают опасный прецедент, который заставляет задуматься, какую власть отдельные люди или корпорации имеют над мировой общественной дискуссией".

По словам Дорси, соцсети не согласовывали друг с другом решение о блокировке Трампа. "Вероятно, компании пришли к собственным аналогичным выводам или вдохновились действиями других", – написал он.

9 января 2021 года Twitter навечно забанил личный аккаунт действующего президента США.

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Дарья Мостовая

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