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Трамп попытался обойти вечный бан Twitter и опубликовал новый твитт. Его тут же удалили

09.01.2021, 07:31
Трамп попытался обойти вечный бан Twitter и опубликовал новый твитт. Его тут же удалили - Фото
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал вечную блокировку его личного аккаунта в Twitter (@realDonaldTrump), опубликовав твитт в официальном президентском профиле (@POTUS). Новую запись политика тут же удалили, передает The New York Times.

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Как отмечается, Трамп опубликовал твитт примерно через два часа после новости о блокировке.

"Twitter пошел все дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня вечером сотрудники Twitter скоординировали свои действия с демократами и радикальными левыми для удаления моего аккаунта с платформы, чтобы заставить меня замолчать", – написал он.

Однако буквально через несколько секунд эта запись стала недоступна, отмечают в издании. Это был один из по крайней мере четырех твитов в аккаунте, которые были удалены, пишет NYT.

  • Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу Байдена.
  • Сегодня ночью Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт Трампа. В компании считают, что существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" с его стороны. Правительственные аккаунты президента США (@POTUS) и Белого Дома (@WhiteHouse) Twitter не заблокировал, но предупредил: "их использование будет ограничено". 

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Марк Сировой
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