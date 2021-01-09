Трамп попытался обойти вечный бан Twitter и опубликовал новый твитт. Его тут же удалили

Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал вечную блокировку его личного аккаунта в Twitter (@realDonaldTrump), опубликовав твитт в официальном президентском профиле (@POTUS). Новую запись политика тут же удалили, передает The New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Трамп опубликовал твитт примерно через два часа после новости о блокировке.

"Twitter пошел все дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня вечером сотрудники Twitter скоординировали свои действия с демократами и радикальными левыми для удаления моего аккаунта с платформы, чтобы заставить меня замолчать", – написал он.

Однако буквально через несколько секунд эта запись стала недоступна, отмечают в издании. Это был один из по крайней мере четырех твитов в аккаунте, которые были удалены, пишет NYT.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию. Известно о пяти погибших, в том числе о смерти офицера полиции Капитолия.

Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу Байдена.

Сегодня ночью Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт Трампа. В компании считают, что существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" с его стороны. Правительственные аккаунты президента США (@POTUS) и Белого Дома (@WhiteHouse) Twitter не заблокировал, но предупредил: "их использование будет ограничено".

Читайте также: Импичмент или 25 поправка. В Конгрессе США призывают отстранить Трампа от должности

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.