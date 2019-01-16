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16.01.2019, 21:22

Главы генштабов НАТО: Россия и террористы - главные вызовы

Главы генштабов НАТО: Россия и террористы - главные вызовы - Фото
Фото: ЕРА

При этом Альянс считает важным поддерживать каналы коммуникации с военными РФ

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Начальники генеральных штабов стран НАТО, которые провели встречу в Брюсселе, назвали Россию и террористические организации главными вызовами для Альянса в мире. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Альянс продолжит следить за военной деятельностью РФ, но в то же время считает важным поддерживать каналы коммуникации между военными Альянса и России.

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На заседании военного комитета, в который входят начальники генштабов всех 29-ти стран НАТО, также обсудили военное сотрудничество с Украиной.

"Выразили обеспокоенность действиями России в Черном море, особенно вокруг Азовского моря и Керченского пролива", - добавил Пич.

В то же время он отказался назвать журналистам детали военных мер в ответ на эскалацию в Азовском море и Керченском проливе. "НАТО продолжает действовать в регионе Черного моря и вокруг него. НАТО продолжает сотрудничать со своим партнером Украины", - добавил Пич.

В конце декабря прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2019-ом НАТО придется реагировать на увеличение количества и интенсивности угроз, поэтому основными приоритетами станут война в Украине, отношения с Россией, терроризм и предотвращение кибератак. 

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Теги: нато, внешние угрозы, керченский пролив
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